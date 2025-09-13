Страны G7 договорились ускорить переговоры по использованию замороженных активов РФ

Министры финансов G7 обсудили введение санкций и пошлин против партнеров РФ

Министры финансов стран» G7 обсудили возможные меры усиления давления на Россию, а также договорились об ускорении переговоров по использованию ее замороженных суверенных активов для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, сообщило РИА «Новости».

«Министры G7 договорились ускорить дискуссии для дальнейшего использования замороженных российских суверенных активов, чтобы финансировать оборону Украины», — говорится в заявлении.

Они также договорились изучить другие механизмы, позволяющие увеличить финансовую поддержку Киева.

Кроме того, министры финансов США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Японии обсудили возможные экономические меры по давлению на Россию. В частности, введение новых санкций и пошлин в отношении стран, «способствующих военным усилиям России».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские власти разработают механизм конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине.