В России отреагировали на инициативу по созданию общеевропейской ПРО

Проект создания общеевропейской противоракетной обороны не является исключительно оборонительным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Несмотря на лозунги о некой стратегической автономии Европы, все они, включая инициированный Германией проект „Небесный щит“, так или иначе становятся частью интегрированной системы ПВО-ПРО НАТО», — отметила она.

Захарова пояснила, что система ПВО и ПРО НАТО по своей сути является региональным сегментом глобальной ПРО Соединенных Штатов. Соответственно, о сугубо оборонительных шагах речи в этом случае идти не может.

«Выстраивание подобных <…> конструкций рассматривается США и их союзниками как <…> элемент усилий по обретению <…> военно-стратегического превосходства, как они сами это формулируют, над любым противником, включая Россию», — указала официальный представитель МИД.

Ранее Захарова порекомендовала желающим устроить «новый поход» на Россию помнить историю и перестать тешить себя иллюзиями нанесения стране поражения.