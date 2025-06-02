В России не увидели альтернативной Стамбулу площадки для переговоров

Руденко назвал пока не нужными альтернативные Стамбулу площадки для переговоров

Другие площадки, кроме Стамбула, для переговоров российской и украинской делегаций пока не нужны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в беседе с РИА «Новости» в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

«В настоящее время наши китайские друзья рассчитывают, что та платформа, которая существует и с которой согласны обе стороны, а именно стамбульская платформа, является той самой площадкой, где есть шанс достичь договоренности», — сказал он.

Заместитель объяснил, что предложения о смене площадки для переговоров — не очень рациональны.

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что новый этап переговоров может пройти в Женеве. Также папа римский Лев XIV говорил о готовности организовать встречу в Ватикане.

Ранее помощник главы президента и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что прилетел на переговоры с украинскими представителями с положительным настроем. Встреча запланирована на 13:00 по московскому времени.