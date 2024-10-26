В России назвали условие для продолжения поставок газа в Европу через Украину

Россия продолжит поставлять газ в Европу через территорию Украины, но необходимо заключить новый контракт, так как старый истекает в конце этого года. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что российский газ можно поставлять в Европу по нескольким маршрутам, но они сейчас не используются из-за политики Запада. Он пояснил, что газопровод «Северный поток» и одну ветку «Северного потока — 2» разрушили в результате подрыва, маршрут «Ямал — Европа» закрыли по решению польских властей.

Путин добавил, что через украинскую территорию проходят два маршрута — ГИС «Сохрановка» и ГИС «Суджа» в Курской области, причем первый Киев закрыл уже давно, а через второй сейчас идут поставки. Только контракт заканчивается уже в декабре этого года, а украинские власти не выполнили свои обязательства, по которым должны были еще в июле заранее забронировать мощности для прокачки по этому маршруту на 2025 год.

«Чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый», — подчеркнул Путин.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал, что в Европе знают о ситуации с отказом Киева продлевать соглашение о транзите газа и прорабатывают альтернативные варианты транзита.