МИД России прокомментировал отказ Киева от транзита газа

Он рассказал, что российские компании являются надежными поставщиками, которые всегда выполняют контрактные обязательства. Дипломат подтвердил, что пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в конце декабря. Украина не будет его

продлевать, но могут быть варианты сохранения этого газового маршрута, добавил Полищук. По его словам, сейчас прорабатываются способы «обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях».

Ранее Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативный вариант замены транзита газа из России. Согласно украинскому плану, обладатель газа отправляет его на хранение в подземное хранилище, а затем использует его по своему усмотрению.