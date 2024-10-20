МИД России прокомментировал отказ Киева от транзита газа
МИД: в РФ и Европе проработают варианты транзита газа после отказа Украины
Европейские потребители знают о решении украинских властей не продлевать соглашение на транзит газа. Стороны прорабатывают альтернативные варианты транзита, заявил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Он рассказал, что российские компании являются надежными поставщиками, которые всегда выполняют контрактные обязательства. Дипломат подтвердил, что пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в конце декабря. Украина не будет его
продлевать, но могут быть варианты сохранения этого газового маршрута, добавил Полищук. По его словам, сейчас прорабатываются способы «обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях».
Ранее Украина предложила Азербайджану и Словакии альтернативный вариант замены транзита газа из России. Согласно украинскому плану, обладатель газа отправляет его на хранение в подземное хранилище, а затем использует его по своему усмотрению.