Вице-спикер Косачев: Европа направила все усилия на срыв переговоров по Украине

Европейские политики сейчас стараются максимально помешать мирным переговорам на Украине. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА «Новости» .

«Все усилия европейцев сегодня направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжать противостояние. Полная утрата Европой своего векового козыря, дипломатии — одна из самых разочаровывающих примет времени», — сказал он.

По словам вице-спикера, громкие заявления Европы, «решительные сигналы Москве», парламентские резолюции и прочие инструменты «мегафонной дипломатии» бессмысленны, неэффективны и не имеют отношения к настоящей дипломатии.

Косачев отметил, что ЕС стал основным фактором, блокирующим урегулирование конфликта. Его агрессивно настроенные руководители, такие как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, фактически выступают в роли «смотрящих», которые следят за тем, чтобы не допустить ни малейшего улучшения отношений и дипломатического прогресса в диалоге с Россией.

«Все могло быть решено в течение месяца, но именно Европа сыграла роковую роль в том, что кровопролитие длится и по сей день», — объяснил собеседник агентства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп представил состав специальной рабочей группы, занимающейся урегулированием украинского конфликта. В команду вошли главные фигуры администрации президента США: госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, министр обороны Пит Хегсет, генерал Джек Кейн и зять президента Джаред Кушнер.