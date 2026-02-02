В России назвали единственный способ охладить пыл США близ Ирана

Единственной реальной мерой, способной охладить пыл США и при достаточной смелости и оперативности предотвратить удар по Ирану, является неожиданное появление российской подводной лодки, оснащенной крылатыми ракетами прямо в ордере авианосной ударной группы ВМС США. Такое мнение выразил автор телеграм-канала «Военная хроника» .

По его словам, подобные действия часто выполняли в Советском Союзе — чаще случайно, чем в рамках операции. Порой это приводило к очень опасным ситуациям. Например, 21 марта 1984 года К-314 столкнулась с авианосцем USS Kitty Hawk.

При этом случались и эпизоды, когда результат был предельно эффектным и выглядел почти как спланированная демонстрация.

Даже если подобная ситуация возможна, решиться на нее сложно. Все произошло бы на фоне военных угроз вокруг Ирана и кризиса в Венесуэле. Еще сомнений добавила ситуация с Украиной, по которой США и Россия, судя по всему, ведут переговоры, констатировала «ВХ».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США может поступить с Ираном также, как с Венесуэлой. Он призвал страну сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного оружия.