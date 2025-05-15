В России назвали единственный способ борьбы с пиратством в Балтийском море

Блогер Рыбарь назвал единственный способ борьбы с пиратами на Балтике

Попыток пиратства против «теневого флота» в Балтийском море будет все больше. Такой прогноз сделали авторы Telegram-канала «Рыбарь».

«Единственный способ борьбы с ними — военное присутствие», — говорится в посте.

В Балтийском море произошла попытка захвата танкера, следовавшего в российский порт. Судно под флагом Габона пытались заблокировать катера береговой охраны Эстонии. Противник призывал капитана взять курс в эстонские территориальные воды, но экипаж отказался выполнять требования, даже несмотря на полеты авиации стран НАТО.

В зоне происшествия появился российский Су-35С, чей полет поспособствовал тому, что нападавшие ретировались. Танкер успешно продолжил путь в пункт назначения.

«Однако в других ситуациях одного самолета будет недостаточно, поэтому присутствие на море нужно усиливать. Это не совсем простая задача, но иного пути в сложившейся ситуации нет», — подчеркнули авторы поста.

По их словам, такая мера в любом случае обойдется дешевле, чем потеря судов с нефтью.