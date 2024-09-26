В России напомнили о готовности поставлять газ по уцелевшей ветке «Северных потоков»

Новак заявил о готовности начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке «СП»

Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак, сообщил ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что Россия готова, если будет желание наших партнеров», — сказал он.

По словам Новака, нужно провести международное расследование диверсии на газопроводах, в котором должна принять участие российская сторона. Вице-премьер также отметил, что все прекрасно понимают, кто был инициатором теракта.

В январе Новак заявил, что специалисты продолжают изучать состояние ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после диверсии. Предварительные сроки окончания проверки на тот момент были не известны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности ряда стран к подрыву «Северных потоков». Это подтвердили данные российских спецслужб.