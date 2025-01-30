В России начали окрашивать экспортную пшеницу

Россельхознадзор: Россия впервые окрасила пшеницу для экспорта в Марокко

Россия впервые провела процедуру окрашивания пшеницы, предназначенной для экспорта. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.

Впервые процедуру колорирования российской пшеницы провели в порту Высоцкий Ленинградской области 28 января. Ее отправят в Марокко.

«Общий вес партии составил 28 тысяч тонн. Колорирование зерна –новая услуга ФГБУ „ЦОК АПК“», — уточнили в ведомстве.

Процедура колорирования понадобилась потому, что каждая страна предъявляет собственные требования к качеству и внешнему виду продукции. Кроме того, окрашивание зерна используется, чтобы идентифицировать кормовые партии.

Экспортную пшеницу в Марокко окрасили в зеленый цвет, применив краситель натурального происхождения Е-142.

Кроме того, специалисты проверили партию на наличие вредных карантинных объектов и применили фумигацию, оформив на нее протоколы испытаний и прочие необходимые документы.

Ранее Астраханская область экспортировала 132 600 тонн зерна и продуктов переработки в Иран, Казахстан, Киргизию и Белоруссию.