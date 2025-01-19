Более 130 тысяч тонн зерна экспортировала Астраханская область в январе

В период с 1 по 16 января 2025 года из Астраханской области экспортировали 132 600 тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщило « АБН24 ».

Все партии зерновых культур были проверены сотрудниками Россельхознадзора на соответствие фитосанитарным стандартам стран-импортеров. Товары направили в Белоруссию, Иран, Казахстан и Киргизию.

Основную часть экспорта составила фуражная кукуруза — 112 300 тонн, а также ячмень для кормовых целей — 17 600 тонн. Кроме того, было отгружено 2500 тонн семян проса и 104 тонны рисовой крупы. На всю подкарантинную продукцию специалисты оформили фитосанитарные сертификаты.