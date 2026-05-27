В России исключили выход Армении из ЕАЭС

Армения не намерена выходить из Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Об этом сообщило радио Sputnik Армения .

По мнению вице-премьера, в Ереване хорошо осознают и объем торговли с государствами, входящими в союз, и выгоды нахождения в нем. Это нулевые таможенные пошлины, гармонизированные стандарты и техническое регулирование.

«У них в республике существуют политические силы, которые провозгласили своей целью сближение с Евросоюзом и вступление в этот союз. Все понимают, что это несовместимо, это новая ситуация, и ее необходимо оценить», — заключил Оверчук.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что безвизовый режим между его страной и ЕС могут ввести в ближайшие два года.