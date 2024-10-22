Ответа России на угрозы атаковать Петербург испугались в Польше

Угрозы польских военных атаковать Калининград и Санкт-Петербург способны спровоцировать сильный ответ со стороны России. Об этом предупредило издание Do Rzeczy .

«В случае атаки Польши на Санкт-Петербурге мы можем получить ответ, который, по измененной в сентябре военной доктрине России, может заключаться в использовании ядерного оружия против Польши», — отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что призыв совершить нападение на ядерную державу с помощью конвенциального оружия является верхом безумия. По их мнению, такие угрозы от отдельных военных могут восприниматься как позиция властей республики.

В материале поставили под сомнение наличие у Польши ракет, которые способны нанести удары по Санкт-Петербургу. По реалистичности угроз журналисты сравнили их с призывом отправить флот Польши во Владивосток или Крым.

Немецкие СМИ сообщали, что экс-начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак пригрозил нанесением ракетного удара по Санкт-Петербургу в случае вероятного нападения России на государства Прибалтики. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрозы напомнил Анджейчаку о разделе его страны в прошлом.