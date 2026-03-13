Возможность проведения международного трибуна над украинскими военными преступниками существует, но России необходимо полагаться только на себя. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«Мы должны рассчитывать на себя, на возможность защитить интересы, на возможности правоохранительных и следственных органов, на возможности судебных органов», — сказал он.

Дипломат не исключил, что привлечение третьих стран возможно в том случае, если они «не замазались» поддержкой киевского режима.

«Когда можно констатировать чистоту процесса, то имело бы смысл провести переговоры и сформировать иной формат», — заключил Мирошник.

Генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявлял, что руководство ВСУ необходимо судить. На время трибунала в России он предложил отменить мораторий на смертную казнь.