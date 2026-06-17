В Россельхознадзоре заявили, что запрет армянской продукции не вызван политикой

Ограничения на ввоз некоторых продуктов из Армении продиктованы не политическими мотивами, а обнаруженными нарушениями. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в беседе с «Российской газетой» .

Он объяснил, что не встречал ни одного президента, который бы утверждал, что его решения лишены политического контекста.

«В данном случае речь идет совсем о другом», — заявил Данкверт.

Есть большая история взаимодействия с производствами, информация по поставкам и выявленным нарушениям, итоги лабораторных проверок.

По словам Данкверта, трудности с Арменией связаны с выстраиванием производства и контроля. В стране есть много небольших фермерских хозяйств, которые отправляют продукцию на экспорт.

«Но между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации», — сказал глава Россельхознадзора.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимоотношения с Арменией построятся на основе шагов ее руководства.