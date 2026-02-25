В Риге во время лекции задержали корееведа Андрея Ланькова

В Риге во время лекции о КНДР задержали корееведа Андрея Ланькова. Об этом сообщил портал Delfi .

Выступление российского востоковеда, одного из ведущих мировых экспертов по КНДР, было запланировано на вторник, 24 февраля, и должно было начаться в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому времени). Однако на площадку пришли представители муниципальной полиции и увели Ланькова прямо с мероприятия.

По сведениям журналистов, после задержания ученого направили в иммиграционную службу Латвии. Причины действий полиции и дальнейший статус Ланькова пока не уточняли.

В начале декабря в Польше задержали российского археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Украина объявила его в розыск из-за раскопок в Крыму, которые считает незаконными, и позднее попросила выдать. Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы.