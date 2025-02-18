Глава РФПИ не исключил возвращения американских нефтяных гигантов в Россию

Американские нефтяные гиганты могут в какой-то момент вернуться в Россию. Об этом в интервью The New York Times рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входящий в делегацию на переговорах с США.

Он отметил, что у американских компаний был в России успешный бизнес.

«Зачем им отказываться от тех возможностей, которые Россия предоставила им?» — добавил финансист.

Переговоры проходят в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — во дворце Дирия. От России на них присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — госсекретарь Марк Рубио, советник президента Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Судя по фотографии, опубликованной российским МИД, на мероприятии есть и представители принимающей стороны.