В РФПИ допустили скорый прогресс в переговорах с США по экономическим вопросам

Через два-три месяца могут быть достигнуты определенные успехи в переговорах с США по экономическим вопросам. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«У нас идет очень важный трек по экономике, в том числе у нас есть ряд предложений, которые наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца», — сказал Дмитриев.

Во вторник в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций России и США, на которой обсуждаются пути восстановления всего комплекса российско-американских отношений.

Кроме того, как накануне отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, входящий в состав российской делегации, на переговорах будет обсуждаться вопрос о том, как начать переговоры по Украине.

На переговорах обсудят тему организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между двумя лидерами, который длился почти полтора часа.

В ходе беседы президенты обсудили вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта и обмена удерживаемыми лицами между Россией и США.