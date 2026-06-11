Xinhua: в результате взрыва на юге Китая погибли семь человек

В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая прогремел взрыв, в результате случившегося как минимум семь человек погибли, 17 пострадали. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицейских.

ЧП случилось ночью в уезде Синъань городского округа Гуйлинь. По предварительной информации, версию о взрыве бытового газа не подтвердили. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее взрыв случился на угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи в Китае. В результате ЧП погибли 90 человек. В момент происшествия под землей были 247 рабочих. Компетентные органы оперативно начали расследование причин случившегося. Глава КНР Си Цзиньпин призвал принять необходимые меры для помощи пострадавшим, найти и наказать виновных.