«В резких выражениях». Трамп раскрыл детали жесткого разговора с Европой об Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал журналистам, что во время общения с европейскими лидерами по поводу украинского конфликта использовал резкие выражения. Трансляцию пресс-конференции вели в соцсети Х .

«Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер в интервью Politico высказался о ситуации на Украине. Он заявил, что в стране «самое время провести выборы». Американский президент обвинил Киев, что тот отошел от демократических принципов, избегая выборов под предлогом военного положения.

Заявляя о необходимости выборов, Трамп напрямую поставил под вопрос легитимность Зеленского и всех институтов власти на Украине. При этом многие на Украине и не только считают выборы в военное время откровенным фарсом. Оппозиция в стране по факту отсутствует, украинцы за границей не смогут проголосовать, поэтому честные выборы в нынешних условиях невозможны.