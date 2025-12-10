Выборы в «концлагере». Как Трамп, Путин и киевские элиты приговаривают режим Зеленского

Дональд Трамп совершил мощный политический выпад, окончательно поставив под сомнение основу легитимности киевской власти. Его заявление о необходимости срочных президентских выборов на Украине прозвучало как тяжелый удар по фундаменту режима Зеленского. Что же на самом деле скрывается за этим заявлением — искренняя озабоченность судьбой украинской демократии? Или же это расчетливый ультиматум, призванный сломить сопротивление Киева и заставить его принять американские условия мира?

«Прошло много времени. Все не так уж и хорошо. Похоже, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но у украинского народа, как мне кажется, должна быть такая возможность», — заявил лидер США. При этом Трамп жестко обвинил Киев в отходе от демократических принципов. Он отметил, что ситуация дошла до той точки, когда это «уже не демократия», что стало беспрецедентно резкой оценкой от ключевого союзника. Военное положение как гарант выживания диктатуры Кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с 360.ru напрямую увязал заявление Трампа с ключевой проблемой легитимности. Он заявил, что новая администрация США давно указывала Киеву на необходимость восстановить демократические процедуры.

Когда Трамп заявляет о необходимости проведения выборов на Украине, он тем самым ставит под сомнение легитимность Зеленского и всех институтов власти. Новая вашингтонская администрация многократно указывала Киеву на необходимость восстановления демократических процедур, однако эти призывы по-прежнему игнорируются. Павел Фельдман профессор Академии труда и социальных отношений

Фельдман представил жесткий анализ, объясняющий такое упорство Киева. Он заявил, что для Зеленского проведение выборов стало бы политическим финалом, так как у него «нет будущего в политической системе послевоенной Украины». «После отмены военного положения ослабнет цензура, вернется гласность, а у оппозиции откроется окно возможностей для критики власти. Поводов для этой критики будет предостаточно. Последние коррупционные скандалы покажутся мелкими инцидентами на фоне рек компромата, которые прольются на Зеленского, если он когда-нибудь решится идти на свободные выборы. Поэтому для главы киевского режима сохранение военного положения является залогом политического и физического выживания. Ему вполне комфортно в статусе военного диктатора», — заявил профессор Фельдман.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Таким образом, мирный договор с Россией не стал бы для текущего киевского режима спасением, а, наоборот, открыл бы путь к политическому краху. Эксперт отметил, что самого Зеленского полностью устраивает, что российский лидер Владимир Путин не станет подписывать мир с нелегитимными властями. Однако даже если отвлечься от анализа мотивов, остается чисто технический вопрос. Возможно ли вообще организовать сколько-нибудь честные и легитимные выборы в условиях, которые сложились на Украине сегодня? Почему выборы в «концлагере» — это фарс? Всю пропасть между требованием Трампа и суровой украинской реальностью в беседе с 360.ru продемонстрировал украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Он привел достаточно веские аргументы, превращающие идею честных выборов в чистую фантазию. Олейник начал с уничтожающего сравнения, указав на надуманность ссылок на военное положение. Он напомнил, что Россия провела президентские выборы в сходных условиях боевых действий, создав для этого необходимые механизмы.

То есть Россией созданы механизмы, которые позволяют реализовать свое право проголосовать. А почему нельзя это сделать на Украине? Ответа нет. А между тем он прост. То, что Зеленский пишет, что у него 73% поддержки, это чушь. И Трамп говорит: «Если ты действительно считаешь, что ты представляешь интересы украинцев, и они думают, как ты — продолжать конфликт, так выйди на выборы». Он же даже говорит, что может быть Зеленский и выиграет. Это такой сарказм, я думаю. Почему Зеленский не то, что не выиграет, он и не пойдет на выборы. Потому что его избирали для одного — чтобы был мир. Владимир Олейник

Кроме того, политик все же отметил, что есть другие непреодолимые препятствия для проведения законных выборов. Он заявил, что около 25 миллионов граждан Украины, проживающих за ее пределами, оказались лишены права избирать и быть избранными. Еще одним препятствием он назвал жесточайшую борьбу за власть и ресурсы, которая неминуемо вспыхнет. По его словам, вооруженные нацисты и военные тоже захотят получить свою часть сузившегося государственного «пирога». «Поэтому в нынешних условиях честные выборы на Украине невозможны. Тот, кто при власти, тот и выиграл. А кто проиграл, тот теряет все», — резюмировал украинский политик. Он подчеркнул, что оппозиционные партии в стране сегодня отсутствуют.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Олейник объяснил, что Трамп своим требованием подталкивает Зеленского к уходу. Фраза американского президента о возможной победе Зеленского вызвала у эксперта лишь усмешку, поскольку реальный рейтинг главы государства стремится к нулю. В своем заключении Владимир Олейник поставил жирную точку, использовав убийственную метафору. Он заявил, что организовать выборы по общим демократическим стандартам на Украине просто невозможно, и это будет фарс. «Если это как в концлагере — давайте изберем другого коменданта — тогда это понятно. Этот комендант будет из администрации концлагеря, но не из заключенных», — заявил эксперт. Выборы как ход в большой шахматной партии Политолог Анна Богачева вернула обсуждение из плоскости юридических препятствий в плоскость большой политической игры. В комментарии для 360.ru сразу эксперт обозначила истинный, по ее мнению, смысл заявления Трампа, отказавшись видеть в нем наивную веру в демократию.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что далеко не все публичные заявления президента США связаны с реальностью. Заявление о выборах — это инструмент давления на Зеленского. Скорее всего, очередной этап переговоров застрял на нежелании Зеленского подписывать условия, на которые готовы уже пойти США. Анна Богачева

Эксперт объяснила, что таким образом Трамп указал Зеленскому на его место и на нелегитимность его власти в глазах спонсоров. Она отметила, что военное положение не стало бы для Киева непреодолимым препятствием, если бы возникла политическая воля. При этом Богачева отметила глубокий кризис украинской политики, где фигуры вроде Ермака уже дискредитированы скандалами. Она не исключила, что участие в выборах могло бы дать самому Зеленскому шанс договориться о своей судьбе с западными партнерами. Однако давление на Зеленского идет не только из-за океана, но и изнутри страны. Политический советник Сергей Маркелов, обсуждая заявление Трампа в беседе с 360.ru, отметил возможную связь с событиями в Киеве. Он связал слова американского президента с тотальным отключением света в украинской столице в тот же день. Маркелов расценил этот блэкаут, организованный «Укрэнерго», как сигнал внутренних элит Зеленскому о том, что их поддержка заканчивается.

Блэкауты — это некая подстава Зеленскому, можно расценивать их как подставу. Элиты начинают кучковаться и понимают, что дни Зеленского уже совсем-совсем коротки. Сергей Маркелов

При этом, по словам специалиста, Трамп перестал действовать «по-ковбойски» и начал осторожно, шаг за шагом, продавливать свою архитектуру решения. Такое поведение продиктовано неким соперничеством с европейскими властями за то, по какому плану пойдет разрешение конфликта. «Факт остается фактом, что Трамп аккуратно не по-американски, уже не по-ковбойски продавливает по шажкам свою архитектуру решения этого конфликта», — заявил эксперт. Что касается потенциальных кандидатов, то список экспертам видится крайне скудным. Андрей Ермак погряз в коррупционном скандале, а Валерий Залужный находится в опале после отставки с поста главкома.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Наиболее выгодным для всех внешних игроков — США, Европы и России — станет лишь один тип кандидата. Им окажется абсолютно управляемая и предсказуемая фигура, готовая безоговорочно подписать условия, продиктованные Вашингтоном. Именно создание такого «подписанта», с которым Москва наконец согласится вести переговоры, и является истинной целью большой комбинации. Как точно заметил Олейник, с нынешними нелегитимными властями Россия мир подписывать не будет. Новая отговорка Зеленского? Публичное давление дало незамедлительный, но крайне специфический результат. Зеленский неожиданно объявил о своей личной готовности провести выборы даже в условиях военного положения, но немедленно выдвинул встречные условия, фактически переложив ответственность на Запад.

Я готов к выборам. Я завтра буду на Украине и жду предложений от партнеров, я жду предложений от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения. Я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю. Владимир Зеленский президент Украины

Таким образом, главным и, по сути, невыполнимым условием стало требование к партнерам гарантировать безопасность избирательного процесса на всей территории страны. Это включает и регионы, где идут активные боевые действия. Подобное требование выглядит как политическая ловушка для Вашингтона и Брюсселя. Либо Запад признает невозможность обеспечить такие условия, снимая с Киева обязанность проводить голосование, либо берет на себя невыполнимую военно-логистическую задачу. Ответ Зеленского блестяще иллюстрирует тезисы экспертов: он не отказывается, но выдвигает заранее нереализуемые предпосылки. Этот ход позволяет ему сохранить лицо перед Трампом, продолжая удерживать власть под прикрытием непреодолимых внешних обстоятельств. Большая игра продолжается, а идея выборов остается на уровне политического инструмента давления, но не реального действия.