В ресторане на грузинском курорте обнаружили тела 12 человек

В индийском ресторане на грузинском горнолыжном курорте Гудаури обнаружили тела 12 человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Погибших обнаружили на втором этаже ресторана, где была спальня. Все они были работниками этого заведения. Среди них — большинство иностранцы и лишь один гражданин Грузии.

По данным МВД республики, никаких признаков насильственной смерти криминалисты не обнаружили. В полиции предположили, что причиной смерти мог стать угарный газ от обнаруженного в том же помещении бензогенератора, который могли включить прошлой ночью из-за отключения электричества.

Криминалисты начали проводить все необходимые следственные мероприятия на месте происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Серпухове два человека погибли из-за мертвого голубя. Тело птицы наглухо запечатало вентиляционный канал газового бойлера.