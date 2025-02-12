Осужденный в России Фогель заявил о помиловании Путиным

Возвращенный из России американец Фогель сообщил, что был помилован Путиным

Бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель на встрече с президентом страны Дональдом Трампом сообщил, что его помиловал российский лидер Владимир Путин. Слова освобожденного дипломата привел ТАСС .

«Искренне рад возвращению домой. Спасибо моей стране за усилия, приложенные к моему освобождению. Благодарю Владимира Путина, он помиловал меня», — сказал Фогель.

Трамп также выразил благодарность российскому коллеге, назвав решение об освобождении Фогеля разумным и справедливым.

Бывшего сотрудника американского посольства в России Фогеля в августе 2021 года задержали в аэропорту Шереметьево, когда таможенники нашли в его багаже наркотики. Дипломата обвинили в хранении и контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, он признал свою вину. Суд приговорил Фогеля к 14 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима.