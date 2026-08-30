В районе парка Вашингтон в Чикаго раздалась стрельба

ABC: при стрельбе в Чикаго погиб один человек, пострадали еще 14

На юге Чикаго произошла стрельба у парка Вашингтон. Погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщил телеканал ABC News .

Неизвестные открыли огонь в квартале 5400 по Коттедж Гроув Авеню в ночь на 30 августа. Пострадали 14 человек. Один из них, 35-летний мужчина, скончался после прибытия в больницу Чикагского университета.

Остальные получили огнестрельные ранения в разные части тела. Состояние одной 47-летней пострадавшей оценивается как тяжелое, ее доставили в больницу Northwestern Hospital.

Департамент полиции Чикаго заявил, что патруль выехал к месту стрельбы, чтобы разогнать толпу. О подозреваемых и задержаниях не сообщалось.

Ранее школьник устроил стрельбу на Филиппинах. Пострадали два старшеклассника, включая нападавшего, и охранники.