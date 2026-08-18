Стрельба произошла в школе на юге Филиппин: погибли четыре человека. Еще девять пострадали, сообщила газета The Manila Times .

Трагедия случилась в средней школе в Замбоанга. По информации регионального управления Национального бюро расследований, жертвами инцидента стали два старшеклассника, включая самого нападавшего, а также и два охранника.

Недавно вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян подчеркнул, что Филиппины, Таиланд и ряд других стран небезопасны для российских туристов из-за частых похищений. Путешественников могут перенаправлять в Мьянму. По данным посольства, за прошлый год из таких центров в бывшей Бирме освободили восемь граждан России.