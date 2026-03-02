В районе аэропорта Багдада произошли взрывы

Несколько взрывов прогремели в районе международного аэропорта Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

Целью, предположительно, стала база на территории аэропорта, которую используют американские военные в логистических целях. Других подробностей о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

В Багдаде сторонники иракских шиитских вооруженных группировок попытались прорваться к посольству США в так называемой «зеленой зоне». Как передает агентство Shafaq, силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Протесты начались вечером в субботу после ударов США и Израиля по Ирану. На мосту, ведущем к дипмиссии, установили бетонные заграждения, в соцсетях появились кадры разгона демонстрантов.