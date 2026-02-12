Американцы планируют закрыть украинский вопрос до 15 мая. Об этом на своем You-Tube канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Американцы хотели бы завершить этот активный процесс переговоров хотя бы до 15 мая. Но это не звучало как дедлайн», — сказал парламентарий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае успешных переговоров конфликт может завершиться в течение нескольких месяцев. Мирное соглашение должна утвердить Верховная рада или же народ путем референдума.

По данным телеграм-канала «Политика Страны», в американских СМИ появилась информация о готовности Зеленского провести выборы и референдум 15 мая. Официально она никак не подтверждалась, как и сообщения о том, что украинская делегация готова выехать на переговоры в Москву.

Авторы канала предположили, что киевский режим тянет время, надеясь, что ситуация на фронте и в тылу изменится не в пользу Москвы, да и США перестанут давить на Украину в плане переговоров.