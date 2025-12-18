Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы умер его американский коллега Дональд Трамп, ведь тогда у страны будет шанс вступить в НАТО. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он прокомментировал заявление Зеленского о том, что позиция США по членству Украины в альянсе может измениться, когда некоторые политики уйдут из жизни.

«Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональде Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — сказал нардеп.

Дмитрук подчеркнул, что Зеленский фактически указал на физическое устранение политических оппонентов. Поэтому не исключено, что глава киевского режима приложит все усилия для уничтожения Трампа и всего, что с ним связано.

Зеленский вновь высказался о ситуации вокруг членства Украины в альянсе. Он выразил надежду, что она может измениться в будущем. По словам украинского лидера, многие страны поменяют позицию по этому вопросу, когда умрут некоторые политики.