Зеленский: политики, не желающие видеть Украину в НАТО, могут в будущем умереть

Многие страны могут поменять позицию по членству Украины в НАТО, когда некоторые политики умрут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило агентство Reuters.

Глава киевского режима напомнил, нынешние власти США выступают против членства Украины в альянсе. По словам Зеленского, данная ситуация может измениться в будущем.

«Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь», — отметил он.

Также Зеленский обратил внимание, как до начала спецоперации экс-президент США Джо Байден говорил ему о том, что Украина не будет членом НАТО. Последующие обсуждения этого вопроса с представителями Белого дома вызывали у американских чиновников только усмешку.

В общении с журналистами Зеленский отметил, что ему неизвестно, какие отношения у России и США, однако «со временем все секреты выйдут наружу».

В Кремле неоднократно заявляли, что отказ Украины от вступления в состав НАТО в обмен на получение гарантий безопасности является одним из самых главных вопросов, обсуждаемых в рамках мирного плана администрации США.