Президент США Дональд Трамп обозначил истинное отношение к главе Украины Владимиру Зеленскому и его окружению. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

«Трамп в своей публикации обозначил „руководство“ Украины — именно так, в кавычках. Потому что уже никто давно не воспринимает ни Зеленского, ни его окружение как реальное руководство государства», — написал парламентарий.

Дмитрук при этом добавил от себя, что это не «руководство», а самые настоящие террористы, держащиеся у власти на страхе, силе и репрессиях. Запад их поощряет и усиливает. По его словам, обращаться с представителями киевского режима необходимо не как с легитимной украинской властью, а как с террористами.

В заключение он назвал условие для наступления мира — запуск международного протокола борьбы с терроризмом в отношении «этих гнид».

Ранее Дмитрук призвал немедленно арестовать Зеленского, который сможет подписать мирное соглашение лишь тогда, когда на него наденут наручники.