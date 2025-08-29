Украинская дальнобойная ракета «Фламинго» и дроновый щит оказались фейком. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он напомнил, как президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции в США рассказывал, что продает американскому коллеге Дональду Трампу сказку про успехи Украины в дронах. Тогда глава киевского режима оценил контракт на 100 миллиардов долларов.

«А реальность такая: „Фламинго“ — фейк. <…> „Дроновый щит Украины“ — мираж для внешних партнеров», — написал депутат.

По словам Дубинского, в связи с этим Национальное антикоррупционное бюро Украины скоро начнет расследование. Такое развитие событий нанесет удар по главному нарративу Зеленского о том, что страна держится на производстве беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что украинские оборонные компании к началу 2026 года запустят массовое производство «Фламинго». Западные журналисты выразили уверенность, что дальнобойные ракеты не повлияют на ход военного конфликта.