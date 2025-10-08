«В проигрыше». В США испугались новой военной тактики России на Украине

Россия изменила методы ведения боевых действий, массово применяя беспилотники на Украине. США к такому противостоянию не готовы, признался в беседе с Daily Express экс-помощник госсекретаря бюро по контролю за вооружениями в администрации Барака Обамы Фрэнк Роуз.

«Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами», — сказал он.

Роуз отметил, что некоторые из этих дронов оснащены искусственным интеллектом. Он считает, что США поиграют в противостоянии с Россией, если не начнут модернизировать свои БПЛА.

До этого президент оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони признавался порталу Axios, что США отстали от России и Китая в плане использования дронов при ведении боевых действий.

Ранее появилась информация, что США планируют заключить сделку с Киевом по передаче Украине технологий БПЛА.