США начали подготовку к сделке по передаче Киевом технологий БПЛА
Semafor: США заключат с Киевом масштабную сделку по передаче технологий дронов
Соединенные Штаты собираются заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий БПЛА. Об этом сообщил Semafor.
По информации источников издания, украинские чиновники уже прибыли в Вашингтон, чтобы обсудить с американской стороной детали обмена опытом продажи оружия на миллиарды долларов.
«США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии», — указали в материале.
Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собрался передавать Киеву разведданные для атак на нефтеобъекты России. Также администрация американского лидера рассматривает вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk.