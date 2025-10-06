США начали подготовку к сделке по передаче Киевом технологий БПЛА

Semafor: США заключат с Киевом масштабную сделку по передаче технологий дронов

Соединенные Штаты собираются заключить с Украиной сделку по передаче Киевом технологий БПЛА. Об этом сообщил Semafor .

По информации источников издания, украинские чиновники уже прибыли в Вашингтон, чтобы обсудить с американской стороной детали обмена опытом продажи оружия на миллиарды долларов.

«США готовят оружейную сделку с Украиной, согласно которой Киев будет поставлять военные технологии», — указали в материале.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собрался передавать Киеву разведданные для атак на нефтеобъекты России. Также администрация американского лидера рассматривает вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk.