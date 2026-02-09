В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

В проекте новой Конституции Казахстана изменили формулировку об использовании русского языка. Об этом на заседании профильной комиссии сообщил заместитель председателя Конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

«В новой Конституции слово „тең“ („равный“) заменили на „қатар“ („наряду“)», — объявил он.

Нурмуханов объяснил, что специалисты парламента, правительства, администрации президента, лингвисты и другие эксперты внесли стилистические и редакционные изменения в проект новой Конституции страны для обеспечения семантической и терминологической единообразности.

Комиссия по конституционной реформе Казахстана 31 января опубликовала проект новой Конституции. Девятая статья гласила, что в органах местного самоуправления и госорганизациях русский язык официально употребляется наравне с казахским. Теперь слово «наравне» заменили на «наряду».

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в Казахстане никто не может навязывать, на каком языке говорить.