Президент Казахстана заявил о свободе выбора языка в стране

Токаев: в Казахстане никто не может навязывать, на каком языке говорить

Осуществляемые из-за рубежа провокации, направленные на дискриминацию жителей Казахстана по этническому, языковому или религиозному признаку, будут строго пресекаться. Об этом во время выступления на сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», — сказал он.

Токаев также сообщил, что 80% выпускников школ сдают экзамены на государственном языке и более 70% детей, поступающих в этом году в первый класс, будут обучаться на казахском.

По словам лидера республики, главными ценностями в стране являются единство, патриотизм, независимость и согласие, поэтому те, кто пытается устроить раскол в обществе, «понесут неотвратимое наказание».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Платформа будет направлена на продвижение изучения русской культуры в странах СНГ.