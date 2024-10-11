В Приднестровье предложили провести референдум о вступлении в ЕС

МИД Приднестровья предложил Молдавии провести на своей территории референдум о вступлении в Евросоюз. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В МИД пояснили, что с момента анонсирования референдума Приднестровье было готово обсудить все его параметры. Однако Молдавия «не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог».

«Для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», — указали в ведомстве.

Референдум предложили организовать на основе договоренностей всех сторон при участии наблюдателей, в том числе международных. Также важным условием назвали готовность мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья.

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что процесс евроинтеграции страны может состояться без участия непризнанной территории. По ее мнению, ЕС не потребует от республики урегулирования проблемы с Приднестровьем.