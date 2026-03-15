В Приднестровье мошенники начали выдавать себя за социологов и работников банков

В Приднестровье мошенники стали чаще выманивать у жителей персональные данные и реквизиты карт, представляясь сотрудниками социологических служб или банков. Об этом сообщили пресс-службе министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

Для связи с гражданами злоумышленники активно использовали мессенджеры. Во время переписки или звонков они пытались узнать личные данные собеседников и сведения по банковским картам.

Тем, кто все же передал данные карты, в ведомстве рекомендовали сразу прервать разговор и связаться со своим банком. Дальнейшие шаги подскажут специалисты кол-центра конкретного финансового учреждения.

«В первую очередь заблокировать вашу карту. Заблокировать ваш интернет-банк», — добавил сотрудник одного из банков Приднестровья Юрий Чебаков.

Он напомнил, что человеку следует лично прийти в отделение с паспортом, оформить новую карту и получить новый пароль от интернет-банка.

«В случае если денежные средства пропали со счета, то необходимо будет обратится в милицию написать заявление о хищении денежных средств», — привела слова Чебакова пресс-служба министерства.

Российские пенсионеры подверглись атакам аферистов, которые пишут им в мессенджерах от имени Росфинмониторинга или Пенсионного фонда в надежде выманить персональные данные. Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава напомнил, что ПФР давно ликвидировали, поэтому любые сообщения от его имени являются подделкой.