В Праге неизвестные бросили коктейли Молотова в здание Русского дома

Здание Русского дома атаковали неизвестные, кинув в него коктейли Молотова. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава организации в Праге Игорь Гиренко.

«Вчера, 26 марта, поздно вечером Русский дом в Праге подвергся нападению. Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью», — сказал он.

Злоумышленники целились в окна библиотеки. Три из шести бутылок не взорвались. По словам Гиренко, если бы замысел удался, то последствия были бы очень тяжелыми.

В ноябре прошлого года в Швеции неизвестные сбросили краску на территорию Торгового представительства России в Стокгольме. Красящее вещество кинули с беспилотника. Как отметили в российском посольстве в Швеции, с мая 2024 года произошло уже больше 20 подобных случаев.