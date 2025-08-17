В посольстве России заявили об экономическом шантаже Индонезии со стороны Запада

Запад применяет тактику экономического шантажа и давления посредством санкций по отношению к Индонезии. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

По его словам, коллективный Запад стремится препятствовать праву независимых государств по выбору торговых партнеров.

«Примером такой политики являются угрозы американской администрации ввести повышенные тарифы против целого ряда стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию», — заявил Толченов.

Ранее стало известно о желании главы США Дональда Трампа значительно повысить тарифы для некоторых государств. Помимо Индонезии, в списке оказались Мексика, Южная Корея и Япония.