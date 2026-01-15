В посольстве Китая назвали требования США по сдерживанию несправедливыми

Требования США о подключении Китая к возможным переговорам об ограничении ядерных вооружений на текущем этапе несправедливы, безосновательны и невыполнимы. Об этом заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА «Новости» на фоне недавних призывов со стороны американского лидера Дональда Трампа.

«На нынешнем этапе несправедливо, необоснованно и нереалистично требовать от Китая присоединения к переговорам по контролю над ядерными вооружениями», — сказал он журналистам.

В посольстве добавили, что Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимально необходимом для национальной обороны уровне и добросовестно соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний.

