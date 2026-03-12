Неадекватное поведение президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции показало, что он лишился рассудка. Эстонский правовед, доктор юридических наук Рейн Мюллерсон заявил об этом на своем YouTube-канале .

Он допустил, что баллотируясь в президенты в 2019 году, Зеленский планировал восстановить отношения с Россией, однако ему помешали националисты. С тех пор лидер киевского режима не всегда вел себя разумно, но в последнее время, по наблюдениям Мюллерсона, его поведение вышло за рамки.

«Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее — это уже совсем не здравомыслящий человек», — сказал профессор.

Мюллерсона удивило, что гости конференции аплодировали высказываниям Зеленского о президенте России Владимире Путине. Профессор пожалел украинского президента. По его мнению, произошедшие с ним перемены вызывают одновременно и смерть, и грусть.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на достойное поведение Путина. Он призвал равняться на президента России, игнорируя выходки президента Украины.