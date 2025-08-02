В Португалии убийца принес в больницу голову жертвы

Иностранный студент в Португалии обезглавил случайного знакомого прямо на улице. На следующий день он принес в больницу голову, завернутую в фольгу, сообщил Daily Mail .

Убийство произошло утром 30 июля в центре Лиссабона возле концертного зала Coliseu dos Recreios. Студент-инженер, недавно переехавший в Португалию, поругался с 34-летним иностранцем. Во время драки мужчина умер. Обидчик достал нож, отрезал голову и забрал с собой.

Около 06:45 полиция нашла тело. На следующий день в больницу Сан-Жозе явился преступник с головой в рюкзаке, завернутой в фольгу. Он сдался властям и подробно описал произошедшее. Ему предъявили обвинение в тяжком убийстве, надругательстве над трупом и хранении запрещенного оружия.

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