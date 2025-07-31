Инсценировавшего смертельное ДТП тренера на Урале взяли под стражу

СКР: тренер по карате в Березовском убил жену и инсценировал ДТП

Тренеру по карате из Березовского городского округа грозят 15 лет тюрьмы за убийство жены. Он избил супругу и инсценировал ДТП, чтобы скрыть следы преступления, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, 28 июля мужчина избил до смерти жену в лесу рядом с общим домом на территории поселка Шиловка, переоделся, погрузил тело в машину и повез в сторону Березовского. На трассе он слетел в кювет и врезался в опору линии электропередачи.

Следком возбудил уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство») и предъявил мужчине обвинение. Он не имел судимостей и работал тренером по карате. Мотивом убийства, по версии следствия, стала личная неприязнь к супруге.

«Наказание за это особо тяжкое преступление предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. <… > С учетом установленных обстоятельств, судом по ходатайству Следственного комитета фигурант заключен под стражу», — сообщил руководитель пресс-службы СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В Брянске 15-летний подросток убил изнасилованную им сверстницу, узнав о беременности. В качестве орудия преступления он использовал сковороду.