В Португалии поймали Халка. Самый опасный и разыскиваемый преступник теперь за решеткой

В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников — Даниэля Заго

В Португалии под стражу отправили одного из самых опасных преступников в мире. Речь идет о главаре бразильской мафиозной группировки Игоре Даниэле Заго, больше известном по прозвищу Халк. Об этом сообщила португальская полиция .

Преступник много лет был лидером группировки Primeiro Comando da Capital (PCC), наводящей страх на Южною Америку. Несмотря на приговор сроком в 29 лет, который назначил бразильский суд еще в 2014 году, все это время он успешно скрывался в разных государствах.

В Португалии Халк продолжал возглавлять криминальную империю: отдавал распоряжения о наркоторговле, коррупционных схемах и легализации преступных доходов.

Также Заго подозревают в организации больших каналов поставки наркотиков в Южную Америку и Европу. Особое внимание правоохранители уделили контрабанде кокаина и балканскому направлению.

Вместе с ним арестовали и 40-летнюю жену. Следователи выяснили, что она стала пособницей супруга и помогала в руководстве преступной сетью.

