В Португалии поймали Халка. Самый опасный и разыскиваемый преступник теперь за решеткой
В Португалии поймали одного из самых разыскиваемых преступников — Даниэля Заго
В Португалии под стражу отправили одного из самых опасных преступников в мире. Речь идет о главаре бразильской мафиозной группировки Игоре Даниэле Заго, больше известном по прозвищу Халк. Об этом сообщила португальская полиция.
Преступник много лет был лидером группировки Primeiro Comando da Capital (PCC), наводящей страх на Южною Америку. Несмотря на приговор сроком в 29 лет, который назначил бразильский суд еще в 2014 году, все это время он успешно скрывался в разных государствах.
В Португалии Халк продолжал возглавлять криминальную империю: отдавал распоряжения о наркоторговле, коррупционных схемах и легализации преступных доходов.
Также Заго подозревают в организации больших каналов поставки наркотиков в Южную Америку и Европу. Особое внимание правоохранители уделили контрабанде кокаина и балканскому направлению.
Вместе с ним арестовали и 40-летнюю жену. Следователи выяснили, что она стала пособницей супруга и помогала в руководстве преступной сетью.
Ранее в Гонконге в кукле Hello Kitty нашли череп девушки, убитой 26 лет назад. До этого девочка-подросток рассказала полицейским, что столкнулась с призраком.