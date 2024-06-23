В порту Хайфа и Средиземном море атаковали пять судов

Хуситы заявили об атаке на 5 судов в порту Хайфа и Средиземном море

В порту Хайфы и Средиземном море беспилотники атаковали пять связанных с Израилем судов. С таким заявлением выступило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах», сообщило РИА «Новости» .

В армейской пресс-службе хуситов уточнили, что две операции с БПЛА против судов провели Вооруженные силы Йемена вместе с «Исламским сопротивлением Ирака».

Целью атаки в Хайфе стали четыре судна, в том числе два контейнеровоза. Представители хуситов указали, что они нарушили запрет на вход в палестинские порты.

Движение «Ансар Аллах» держит под контролем большую часть йеменского побережья Красного моря. Атаковать связанные с Израилем суда хуситы начали после эскалации ближневосточного конфликта.

На фоне этих атак произошло резкое сокращение морских перевозок через Суэцкий канал.

Накануне стало известно, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», возглавляющий флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами, перебазируется в Средиземное море. Об этом со ссылкой на источники сообщало издание USNI News.