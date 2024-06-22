Противостоявший атакам хуситов авианосец США покинет Красное море

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», возглавляющий флот коалиции западных стран в Красном море по борьбе с йеменскими хуситами, перебазируются в Средиземное море. Об этом со ссылкой на источники сообщило USNI News .

По данным собеседников USNI, «Эйзенхауэр» находился в эксплуатации более восьми месяцев, и срок его миссии в третий раз продлевать не станут. Решение об этом принял глава Минобороны США Ллойд Остин.

При этом на родину авианосец и сопровождающие его эсминцы не отправятся, уточнили источники издания. По их информации, они останутся в Средиземном море.

Не исключено, что вскоре корабль в Красном море сменит другой авианосец ВМФ США — «Гарри Трумэн», отметило USNI.

Авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» ввели в эксплуатацию в 1977-м. Авиагруппа на нем состоит примерно из 90 самолетов.