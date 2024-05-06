Судья из Варшавы попросил Лукашенко об опеке и политическом убежище | 360°

Мир 06 мая 2024, 14:43 Судья из Варшавы попросил Лукашенко об опеке и политическом убежище Польский судья Шмидт неофициально попросил политического убежища в Белоруссии РИА «Новости»

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Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт приехал в Минск и публично попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом он заявил в ходе выступления в пресс-центре БелТА.

«Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту Александру Лукашенко. Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Белоруссии», — сказал Шмидт.

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Он уточнил, что еще не подал прошение официально. Находясь в Минске, мужчина написал заявление об отставке с поста судьи, пожаловавшись на угрозы и преследования со стороны властей за независимую политическую позицию. По его словам, теперь польские медиа выставят его шпионом, наркоманом, должником и предателем.

Серый кардинал Службы безопасности Украины Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран G7. На родине его объявили в розыск по обвинению в мошенничестве.