В Польше запустили спецоперацию после диверсии на железной дороге

В Польше главная комендатура полиции объявила о запуске специальной операции в связи с диверсией на железнодорожных путях. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Главный комендант полиции Марек Боронь обратился к министру внутренних дел и администрации страны Марчину Кервиньскому после диверсионных актов на территории железнодорожной инфраструктуры. Он попросил его поддержать действия полиции военнослужащими.

«Сегодня главный комендант полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием „Путь“», — уточнили в ведомстве.

Целью спецоперации является защита безопасности и общественного порядка, а также противодействие терактам на железной дороге. Это планирует достичь организацией наблюдения и патрулирования.

Ранее официальный представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что в республике уже ищут двух украинцев, подозреваемых в диверсии на польской железной дороге.