Белоруссия начала поиск подозреваемых в диверсии в Польше украинцев

Подозреваемых в диверсиях на железной дороге Польши двух граждан Украины начали искать в Белоруссии для задержания. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Руслан Варанков.

Он подчеркнул, что подозреваемые действительно пересекли польско-белорусскую границу и сейчас правоохранительные органы двух стран проводят совместную работу для задержания.

«Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне», — привело заявление Варанкова БелТА.

Представитель белорусского МИД добавил, что совместная операция стала доказательством партнерства и добрососедства двух стран, даже несмотря на то, что Польша не прислала запрос о помощи.

В минувший вторник, 18 ноября, польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что намерен добиваться выдачи подозреваемых к подрывам железной дороги двух граждан Украины. Он подчеркнул, что после диверсий злоумышленники ушли в сторону границы с Белоруссией. По его словам, польские силовики установили личности подозреваемых.