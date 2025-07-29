Gazeta.pl: Польша впервые за три года сократилась на 68 гектаров

Впервые с 2022 года территория Польши уменьшилась. Об этом сообщила Gazeta.pl со ссылкой на Главное статистическое управление (GUS) республики.

По его расчетам, общая территория страны сократилась на 68 гектаров, изменения коснулись 11 воеводств. При этом с 2022 года Польша увеличивалась.

Наибольшее сокращение площади случилось в Западно-Поморском воеводстве — минус 35 гектаров. Границы в Поморском и Западно-Поморском воеводствах вдоль побережья Балтийского моря привели в соответствие с исходной линией моря.

Власти Польши приняли решение официально сократить территорию страны, чтобы привести границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией. Такие поправки внесли на основе фактических данных геодезических исследований.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что поляки также претендуют на часть западных земель Украины.